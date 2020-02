Sportraad pakt uit met negende wandeltocht ’t Voals Plat Valentijn Dumoulein

20 februari 2020

14u24 0 Lendelede De sportraad en -dienst pakken op zondag 1 maart uit met de negende editie van de wandeltocht ’t Voals Plat. De start en aankomst bevinden zich aan de sporthal op Steuren Ambacht.

Wandelaars kunnen kiezen tussen afstanden van 6, 12, 15, 23, 29 of 35 kilometer. Aan de zes kilometer kunnen ook rolstoelgebruikers en ouders met kinderwagens deelnemen. De wandelingen zijn bepijld en verlopen via rustige landelijke wegen in de buurt. Inschrijven kost 2 euro. Leden van de wandelfederatie betalen slechts 1,5 euro. Starten kan tussen 7 en 15 uur. De aankomst moet voor 17 uur zijn.