Sporthal en DOC krijgen nieuw sport- en turnmateriaal Valentijn Dumoulein

14 september 2020

10u38 0 Lendelede Het Autonoom Gemeentebedrijf Lendelede (AGL) gaat de komende vijf jaar flink investeren in onder andere de vervanging van afgekeurd turnmateriaal voor het DOC en de sporthal.

Voor dit jaar betekent dat een investering van 29.000 euro. De sportdienst bestelde in overleg met de verschillende gebruikers heel wat nieuw turnmateriaal. “Er zijn in totaal vijf nieuwe plinten, vier springplanken, twee minitrampolines, 22 kleine matjes, drie dikke valmatten, twee banken, twee mobiele badmintonstaanders en een hoes voor een valmat aangekocht”, somt burgemeester Carine Dewaele (CD&V) op. “De levering van dit materiaal is ondertussen gebeurd en het materiaal wordt al goed gebruikt.”

Verlichting voetbalveld

De andere investeringen voor 2020 zijn onder andere verlichting voor avondwedstrijden op het eerste voetbalveld. Het gaat om een samenwerking met de gemeente en Fluvius, goed voor 62.000 euro. Verder is er ook de vervanging van de fietsenstalling aan de inkom van de sporthal, die ongeveer 8.000 euro kostte.