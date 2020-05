Speelplein aan Lendeleedse sporthal voorlopig enkel in het weekend open Valentijn Dumoulein

28 mei 2020

13u16 1 Lendelede Woensdag mochten de openbare speelpleinen overal weer open, maar toch kon er nog niet overal geravot worden. Pas vandaag, donderdag, mogen de speeltuigen in provinciedomeinen open en ook in Lendelede zijn nog niet alle pleintjes weer toegankelijk.

De speeltuigen aan de sporthal zullen voorlopig enkel in het weekend open zijn. “Dit heeft te maken met het feit dat het tweede en derde kleuter van basisschool De Talententuin hun bubbels hebben in de sporthal tijdens de week”, zegt burgemeester Carine Dewaele (CD&V). “Zij hebben die extra noodopvanglocatie toegewezen gekregen. Vandaar dat we tijdens de week het speelplein voor deze kleuters voorbehouden. Indien de school zou beslissen om de kleuters opnieuw in hun klassen in school onder te brengen, dan gaat het speelplein opnieuw iedere dag open en niet alleen in het weekend.”

De andere speelpleintjes in Lendelede, onder andere aan het Haverhof, zijn wel weer open.