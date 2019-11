Sociaal Huis steunt Warmste Week met koekjes, kerstmarkt en streekbier Valentijn Dumoulein

27 november 2019

14u27 0 Lendelede Het Sociaal Huis van Lendelede steunt de Warmste Week dit jaar met liefst drie acties. Er is een streekbierenkaarting, maar ook een kerstmarkt en verkoop van koekjes.

Onder de noemer ‘Koeken Troef’ verkoopt het Sociaal Huis nog tot en met 15 december koekjespakketten met 19 Lotus-koeken voor maar 8 euro. De pakketten bestellen kan door binnen te gaan in het Sociaal Huis op het Dorpsplein.

Streekbierenkaarting

Een tweede actie is een Streekbierenkaarting op vrijdag 24 november. Die gaat van 14.30 tot middernacht door in gemeenschapscentrum Den Tap. De inleg bedraagt anderhalve euro. Er is ook mogelijkheid om deel te nemen aan een tombola. Kaarten zijn vooraf te koop in het gemeentehuis, het Sociaal Huis of via mail op leen.vanderstichelen@lendelede.be. Voor kinderen zijn die namiddag spelletjes voorzien.

Kerstmarkt

Het derde luik is een Warmste Kerstmarkt op zaterdag 14 december op en rond het Dorpsplein. Het Sociaal Huis verkoopt er croque monsieurs, soep en haar koekenpakketten. Die dag staan ze ook op de Mustermarkt in Heule.

De opbrengst gaat naar de vzw Pamele van zorggroep Heilig-Hart in Kortrijk. Het gaat om een dagcentrum en residentieel wonen voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel of een zware fysieke beperking.