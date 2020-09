Sociaal Huis neemt elektrische wagen voor warme maaltijden in gebruik Valentijn Dumoulein

11 september 2020

14u33 0 Lendelede Het gemeentebestuur en Sociaal Huis van Lendelede hebben een nieuwe elektrische wagen aangekocht. Ze zullen die gebruiken om warme maaltijden aan huis te leveren. Het is de eerste keer dat Lendelede een honderd procent elektrische wagen in gebruik neemt.

“Als overheid hebben we een voorbeeldfunctie te vervullen”, beseft ook schepen Rita Lammertyn (CD&V). “Door te kiezen voor een elektrische wagen zal onze ecologische voetafdruk sterk verkleinen en onze CO2-uitstoot verminderen. Het gaat om een Renault Kangoo ZE die aan al die eisen voldoet. De wagen is ingericht met een warmte- en koelkast. Zo blijven alle maaltijden op de juiste temperatuur tot ze bij de mensen thuis zijn.”

Het toenmalige OCMW en huidige Sociaal Huis begon in november 1985 met de bedeling van warme maaltijden in Lendelede. Alle inwoners die omwille van een gezondheids- of sociale reden niet zelf een warme maaltijd kunnen bereiden hebben er recht op. Het team deelt van maandag tot en met zaterdag gemiddeld vijftig maaltijden per dag uit.