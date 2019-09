Sluikstorter dumpt 200 (!) volle flesjes Zuid-Amerikaans bier

Valentijn Dumoulein

17 september 2019

15u51 0 Lendelede Medewerkers van de milieudienst deden dinsdag een bijzondere vondst aan de glascontainer in de Spoelewielenlaan. Er lagen liefst tweehonderd volle flesjes bier van het Zuid-Amerikaanse merk Salitos, verspreid over verschillende plasticzakken aan de voet van de glasbol.

“De eigenaar mag zich altijd aanmelden bij de milieudienst. Dan kunnen we met een pintje in de hand eens praten over het feit dat sluikstorten geen goed idee is”, klinkt het nog bij het gemeentebestuur. Al zal drinken van de biertjes er niet meteen inzitten. De houdbaarheidsdatum van alle flesjes was overschreden.