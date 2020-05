Slim wachttoestelletje regelt vanaf maandag het winkelverkeer bij Lingerie Ohlala Valentijn Dumoulein

06 mei 2020

18u58 0 Lendelede Maandag mag ook Lingerie Ohlala in Lendelede weer de deuren openen. Er zullen niet meer klanten binnen mogen dan er verkoopsters beschikbaar zijn. Wachten kan in een wachttent buiten of… gewoon in de eigen wagen, dankzij een wachttoestelletje.’

‘Dit toestelletje werd eerder al gebruikt in de winkel om wachtrijen te vermijden, nu is het zo ingesteld dat het ook werkt tot zeker 150 meter buiten de winkel”, zegt zaakvoerster Lot Decock. “In de eigen wagen kan je dan rustig een boekje lezen, Facebooken of radio luisteren. Eens het toestelletje gaat trillen kan de klant - één persoon - binnen komen waar hij door een verkoopster geholpen wordt in veilige omstandigheden: handen ontsmetten, beide met masker op en een shoptijd van maximum 30 minuten. Na elke pasbeurt worden de paskamers ontsmet en wassen de verkoopsters de handen. Er is ook een looprichting aangeduid zodat zo weinig mogelijk kruisverkeer ontstaat.”

35 procent omzetverlies

Zaakvoerster Lot Decock is blij dat ze terug open mogen gaan.“We misten heel hard het persoonlijk contact. In die anderhalve maand heeft onze webshop alvast zijn waarde bewezen. Met drie dames waren we continu – zowat 7 op 7 - in contact met onze klanten om ze telefonisch, via Whatsapp, via livechat te kunnen helpen. Zo hebben we toch ca 35% van de normale omzet in deze periode kunnen realiseren wat gezien het product – lingerie en badmode - en de omstandigheden een onverwacht succes is. Met de beloofde weekendbedeling van de moederdag-cadeaubonnen kwamen we qua aantal bonnen zelfs bijna op ons gewone niveau. Om dit te kunnen realiseren is heel ons team ingeschakeld om dit weekend tot 10 km rond Lendelede thuisbezorging te verzekeren. Dat straffe team van tien dames staat vanaf nu weer volledig klaar om erin te vliegen. ”