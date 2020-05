Slechts 18 coronaboetes in Lendelede Valentijn Dumoulein

11 mei 2020

19u47 1

Uit cijfers van de politiezone VLAS die burgemeester Carine Dewaele (CD&V) bekend maakte, blijkt dat er de voorbije periode slechts 18 coronaboetes - GAS-boetes in het kader van de coronacrisis - in Lendelede uitgeschreven zijn. “De Lendeledenaar gedraagt zich over het algemeen voorbeeldig”, klinkt het.

De cijfers dateren uit de periode 17 maart tot en met 28 april. In die periode zijn er 18 coronaboetes uitgeschreven. “Het gaat dan om inbreuken die zijn vastgesteld op het samenscholingsverbod of het verplaatsingsverbod”, zegt de burgemeester. “Die cijfers vallen zeer goed mee en ik ben dan ook fier op de Lendeledenaar omdat die zich over het algemeen aan de regels houdt. Het speelt uiteraard ook mee dat we niet in een stedelijke omgeving zitten, waardoor het aantal boetes wellicht hoger ging gelegen hebben”, voegt de burgemeester er eerlijkshalve nog aan toe.