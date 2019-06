Schorrekruis prijkt na 29 jaar terug in Kortrijksestraat Valentijn Dumoulein

27 juni 2019

Na 29 jaar staat het Schorrekruis in de Kortrijksestraat terug op zijn plaats. Het kruisbeeld dateert uit 1776, maar bij een ongeval in 1990 werd het zwaar beschadigd. De gemeente liet het restaureren en huldigde het in het bijzijn van enkele inwoners opnieuw plechtig in.

Het kruisbeeld stond een paar eeuwen vredig op een hoek op het kruispunt van de Kortrijksestraat en Orsestraat, vlakbij de oprit van Hoeve Maes. “Volgens info uit die tijd is het daar indertijd geplaatst ter herdenking van een dodelijk ongeval bij de kwelmput”, vertelt burgemeester Carine Dewaele. “Op de sokkel stond het jaartal 1776 en het opschrift MIC. Omstreeks 1990 werd het kruis door een vrachtwagen omver gereden en verwijderd. Vroeger bevond zich op dezelfde locatie al sins 1723 het Roocruys.”

Gerestaureerd door gemeentewerker

Het kapotte kruisbeeld belandde bij een arduinkapper uit Izegem die onlangs aan de gemeente vroeg wat er mee moest gebeuren. “We besloten het kruis terug naar hier te halen”, vertelt schepen Bernard Fonteyne. “Het lag nog even in het gemeentelijk depot, maar vorige winter werd het volledig gerestaureerd door gemeentewerker Christ Buyse, die verantwoordelijk is voor de begraafplaatsen.” Er is voor de gelegenheid ook een nieuwe sokkel gemetst waarop het beeld prijkt. Enkele buren klinkten donderdagvoormiddag met de gemeente op de onthulling van het gerestaureerde krusibeeld.