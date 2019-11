Schaapsvachten gedumpt op landelijke weg: “Wolf is zijn schaapskleren verloren” Valentijn Dumoulein

22 november 2019

15u46 1

Medewerkers van de technische dienst hebben opnieuw een bizarre sluikstortvondst in de gemeente gedaan. In september stootten ze nog op tweehonderd volle flesjes Zuid-Amerikaans bier aan een glasbol. Nu vonden ze op een landelijke weg enkele…schapenvachten. De bizarre ontdekking bleek niet leuk voor de gemeentewerkers. “De wolf is zijn schaapskleren verloren”, klinkt het laconiek bij de gemeente.“Dit is echt geen prettig werkje voor onze technische dienst.”