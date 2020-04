Rotaryclub Izegem schenkt 650 mondmaskers aan gemeente Lendelede Valentijn Dumoulein

17 april 2020

11u32 0 Lendelede De Izegemse Rotaryclub heeft 650 chirurgische mondmaskers aan het gemeentebestuur van Lendelede geschonken. Zij hebben die op hun beurt verdeeld onder de thuisverpleegkundigen en kinesisten van Lendelede.

De Rotaryclub schonk eerder al 4.000 mondmaskers aan de stad Izegem en 2.000 stuks aan de gemeente Ledegem. Ook het gemeentebestuur van Lendelede heeft plannen in die richting. Ze heeft 100 FFP2-maskers aangekocht en verdeeld en zal daar later uitgebreider over communiceren.