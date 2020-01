Riolerings- en wegenwerken Ingelmunstersestraat van start Valentijn Dumoulein

07 januari 2020

11u57 0 Lendelede Nu maandag 13 januari gaan er in een deel van de Ingelmunstersestraat wegen- en rioleringswerken van start. Het gaat om ingrijpende werken die in verschillende fases tot april 2021 duren.

Het gaat om een heraanleg van de nutsleidingen en het aanleggen van een nieuw wegdek. De werken starten in het stuk Ingelmunstersestraat vanaf de Rijksweg tot de Beukenlaan. Vanaf februari tot half maart is dan het deel van de Ingelmunstersestraat vanaf de Spoelewielenlaan tot aan de Rozebeeksestraat aan de beurt. Vanaf half maart tot half mei is de Pastoor de Beirstraat aan de beurt. Vanaf april komt het stuk Ingelmunstersestraat van aan de Rijksweg tot aan de Wilgenlaan aan bod. Later volgen nog een ander stuk Pastoor de Beirstraat, de Beuken- en Wilgenlaan.

In de eerste fase is er tijdelijk eenrichtingsverkeer met herkomst van de Rijksweg toegelaten. Verkeer vanuit de Rozebeeksestraat, Spoelewielenlaan en Beukenlaan moet omrijden. Fietsers en bromfietsers kunnen wel nog in beide richtingen passeren. De eerste fase duurt tot eind januari.

Meer info en updates zijn te vinden via www.lendelede.be/werken-gemeentelendelede.