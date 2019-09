Rik Vermeersch (70) stelt tentoon in atelier van zijn vader VDI

18 september 2019

14u53 0 Lendelede Naar aanleiding van zijn zeventigste verjaardag toont Rik Vermeersch zijn meest recente schilderijen in het Atelier José Vermeersch. Na zijn succesvolle tentoonstelling ‘The realism of it’ vijf jaar geleden toont hij ons zijn evolutie binnen zijn werk.

Je ziet er verschillende thema’s opduiken, van stilleven over landschap tot een foto uit een oud tijdschrift. Deze realistische beelden worden geconfronteerd met abstracte kleurenvelden.

De expo is nog tot en met 29 september te bezichtigen in het atelier in de Lamernisbeekstraat 3A. Dit kan telkens op zaterdag van 15 tot 18.30 en op zondag van 10 tot 18.30 uur. Meer info: www.atelierjosevermeersch.be.