Regenboogzebrapad zet holebivriendelijk karakter Lendelede in de verf Valentijn Dumoulein

16 september 2020

17u25 0 Lendelede In Lendelede prijken voortaan twee regenboogzebrapaden. Die moeten het holebivriendelijke karakter van de gemeente extra in de verf zetten. De zebrapaden bevinden zich op het Dorpsplein op de kruising met de Stationsstraat en het Burgemeester Vandemaeleplein.

“De aanleg van de zebrapaden is een rechtstreeks gevolg van het ondertekenen van het regenboogcharter die het West-Vlaams Regenbooghuis ons voorlegde”, zegt schepen van Sociale Zaken Rita Lammertyn (CD&V). “Er hangen al jaren in de week van 17 mei regenboogvlaggen aan het gemeentehuis en Sociaal Huis. Met het schilderen van een zebrapad in de regenboogkleuren willen we als lokaal bestuur een bijkomend signaal geven dat iedereen hier welkom is.”

Bij een regenboogzebrapad worden de kleuren van de regenboog geschilderd tussen de bestaande witte markeringen. “Het blijft zo rechtsgeldig en conform de wegcode”, aldus de schepen. “We willen ons hiermee solidair tonen met de holebigemeenschap, transgenders en intersekse-personen. Hoe zichtbaarder de holebi-gemeenschap wordt, hoe hoger het welzijn is van elk individu. Het is belangrijk om in de publieke ruimte een signaal te geven dat iedereen gelijk is en dat geweld en onverdraagzaamheid niet kunnen. “