Prizma Middenschool beleeft sportdag letterlijk en figuurlijk in bubbels Valentijn Dumoulein

07 oktober 2020

10u34 0 Lendelede De jaarlijkse sportdag in Prizma Middenschool Lendelede verliep door corona iets anders, maar dat vergalde de pret allerminst. Leerlingen konden niet alleen in hun klasbubbel van de activiteiten genieten, maar ook letterlijk in een bubbel stappen.

Zo was het onder andere mogelijk om in een opblaasbare bumperbal te stappen. “Omdat er voor leerlingen in het secundair weinig te beleven is naast de lessen wilden we hen deze sportdag toch binnen hun klasbubbel laten plaatsvinden”, zeggen directeur Rik Duchi en leerkracht Lichamelijke Opvoeding Charlotte Laridon. “Naast bumperbal waren er ook houten megaspellen, Archery Tag en opblaasbare hindernissen. “De klassen kregen allemaal een halve dag ‘sport en spel’ begeleid door hun klassenleerkracht, met de nodige aandacht voor de veiligheidsmaatregelen.”