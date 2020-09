Politie valt binnen in drugslab: ontsnapte verdachte gevat na klopjacht van twee uur Hans Verbeke

08 september 2020

15u12 124 Lendelede Op de grens van Lendelede in Ingelmunster is dinsdag na een klopjacht van twee uur een verdachte opgepakt. Kort na de middag viel de federale gerechtelijke politie binnen in een oud landbouwbedrijf. Daar werd in een voormalige stal een synthetisch drugslab aangetroffen. Eén verdachte vluchtte weg maar kon dus gevat worden.



De inval gebeurde rond 13 uur op een hoeve langs de Heirweg in Lendelede. De locatie werd al langer in het oog gehouden in het kader van een drugsonderzoek. In een oude stal troffen de speurders een synthetisch drugslabo aan. Of er meteen ook verdachten konden opgepakt worden, is niet duidelijk. Wel is zeker dat één iemand meteen op de loop ging. De man stoof pijlsnel weg en maakte dankbaar gebruik van weiden met opgeschoten gras en maïsvelden in de buurt om aan het zicht van de politie te ontsnappen.



Grote klopjacht

Met bijstand van ploegen van de lokale politiezones Vlas, Gavers en Midow werd de ruime omgeving zo goed mogelijk af te sluiten. Er werden speurhonden ter plaatse gestuurd en ook de helikopter van de federale politie repte zich naar Lendelede. Ook met een drone werd geprobeerd de schuilplaats van de verdachte te achterhalen. Kort nadat de helikopter na een tankbeurt weer actief deelnam aan de zoekactie, werd de verdachte man opgepakt. Mogelijk hield hij zich schuil in één van de maïsvelden in de buurt. Tot twee keer toe werd ook een ziekenwagen ter plaatse geroepen naar de hoeve. De tweede keer werd iemand weggebracht onder begeleiding van een auto van de federale gerechtelijke politie.

Later meer.