Persoon overleden op het spoor: treinreizigers geëvacueerd VHS

12 mei 2020

22u27 4

Tussen Kortrijk en Roeselare is dinsdagavond rond 20.30 uur in Lendelede een aanrijding gebeurd. Daarbij kwam iemand om het leven. Over de omstandigheden waarin het drama gebeurde, is weinig bekend. Het treinstel kwam tot stilstand ter hoogte van de overweg in de Rozebekestraat. Voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat. De gestrande reizigers werden met een vervangers naar het station van Izegem overgebracht. Tussen Kortrijk en Brugge werd het treinverkeer omgeleid via Lichtervelde en Deinze.