Pad wordt genoemd naar eerste vrouwelijke gemeenteraadslid Lendelede Valentijn Dumoulein

21 februari 2020

16u30 0 Lendelede De nul is van het bord. Met het Rachel Naertpad krijgt Lendelede zijn eerste vrouwelijke straatnaam ooit. Rachel Naert was tussen 1947 en 1952 het eerste vrouwelijke gemeenteraadslid van de gemeente. Haar nazaten zijn blij met de erkenning.

Het pad in kwestie ligt er al en situeert zich tussen de Oudstrijderslaan en de Kardinaal Cardijnlaan. Het gaat om een trage weg die terug geactiveerd wordt en met kiezels bedekt is. De roep om ‘meer vrouw op straat’ werd vorig jaar gelanceerd door radiopresentatrice Sofie Lemaire.

Stemplicht

“We kregen uit verschillende hoeken het voorstel om het pad naar Rachel te vernoemen”, beaamt cultuurschepen Pedro Ketels (CD&V). “Uit info die we van heemkundige Johan Delaere kregen weten we dat ze op 24 november 1946 als eerste vrouwelijk raadslid verkozen is voor de CVP. Dat moet toen voor haar een hele belevenis zijn geweest, vooral omdat vrouwen pas officieel stemplicht kregen in 1948 en daarmee dus volwaardige politieke rechten. Ze zetelde van 1947 tot 1952. Ze werd geboren op 29 maart 1907 en overleed op 26 juli 1991. Ze werd 84 jaar. We hopen dat we zo de herinnering aan een vrouw van bijzondere betekenis levend kunnen houden.”

Politieke bloed

Rachel woonde in de Meikapelstraat en was gehuwd met Cyriel Villez. Ze hadden met Cecile, Frans, Daniël en Roger vier kinderen. De laatste twee zijn al gestorven. Ze was de grootmoeder van Jean-Claude ‘Vis’ Villez, die in de vorige legislatuur nog voor N-VA in de gemeenteraad zat. Het politieke bloed zat in de familie, want zijn vader zetelde ook al voor de Volksunie. “Rachel was een volkse, maar stille vrouw”, weet Simon Debackere, weduwe van Daniël Villez. “Het was het toenmalige CVP-bestuur dat er bij haar op aandrong om op de lijst te staan, omdat ze een bekende figuur was in Lendelede. Ze moest dienen als tegengewicht voor haar buurman, die een overtuigde socialist bleek te zijn.”

Oppositiepartij N-VA had al eerder aangedrongen op een vrouwelijke straatnaam en krijgt nu wat ze vraagt. “We zijn uiteraard tevreden met deze beslissing”, zeggen Marnic Vandenbroucke en Els Moerkerke. “Al is het natuurlijk maar een pad en dus hopen we dat er nog veel straten mogen volgen. Bij voorkeur een heirweg of autostrade”, besloten ze met een knipoog.