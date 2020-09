Over de kop onder invloed van alcohol: één maand rijverbod VHS

28 september 2020

15u27 0 Lendelede Een gepensioneerde man mag van de politierechter één maand niet met de wagen rijden omdat hij, opnieuw onder invloed van alcohol, betrokken raakte in een ongeval. De man heeft nu naar eigen zeggen geen wagen meer en reist altijd met het openbaar vervoer.

C. (65) verloor halfweg juni 2019 langs de Emiel Neyrinckstraat in Lendelede de controle over zijn stuur. Hij reed ‘s nachts enkele geparkeerde voertuigen aan en ging met zijn wagen over de kop. De auto kwam op z’n dak tot stilstand. C. erkent dat hij die avond gedronken had, dat bleek ook uit de ademtest. Hij had naar eigen zeggen zelfs de gelegenheid om te blijven overnachten bij een vriendin maar besliste om toch naar huis te rijden. De gepensioneerde man liep eerder al een veroordeling op voor rijden onder invloed en zelfs twee voor vluchtmisdrijf. De rechter gaf hem een rijverbod van één maand en een effectieve boete van 1.360 euro.