Ouderraad pakt uit met biertje omdat school van naam verandert Valentijn Dumoulein

26 augustus 2019

15u29

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Lendelede Basisschool Sint-Vincentius gaat vanaf 1 september met de nieuwe naam De Talententuin verder. Om de nieuwe naam helpen bekend te maken pakt de ouderraad nu uit met een eigen bier: het Talentje.

De basisschool zit voortaan mee onder de koepel van de Prizma-scholengroep. Daardoor verandert ze ook van naam. “Om de nieuwe naam beter bekend te maken, lanceren we het Talentje”, zegt Kevin Verhoyen van de ouderraad. “Het bier konden we brouwen dankzij brouwerij De Feniks uit Heule. Het is een blond en toegankelijk biertje van 7,8 °. Na input van veel talent, inspiratie en tonnen transpiratie stroomde dit lekkere bier uit de ketel. We zijn alvast erg tevreden met het resultaat.

De ouderraad zal het biert op elk van zijn activiteiten verkopen. Een eerste keer komen bproeven kan op donderdag 29 augustus tussen 16 en 19 uur. De ouderraad voorziet animatie voor de leerlingen ende bar is open om het bier te proeven. De opbrengst gaat integraal naar de toekomstige verbouwingen en projecten van de school.