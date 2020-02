Oudercomité voert actie om schoolstraat in te voeren Valentijn Dumoulein

17 februari 2020

10u27 0 Lendelede Het oudercomité van Prizma Basisschool De Talententuin zette maandagochtend op eigen houtje de Stationsstraat een uurtje af voor doorgaand verkeer. Enkel fietsers en voetgangers mochten passeren. Op die manier wilden ze het concept van een schoolstraat al eens testen. Zij zijn vragende partij, maar de gemeente wacht een studie van intercommunale Leiedal af voor het een beslissing neemt.

Maandagochtend mocht er tussen 7.30 en 8.30 uur geen wagen passeren in de Stationsstraat. In fluohesjes uitgedoste leden van het oudercomité hielden borden met een stopbord in de lucht en deelden aan passanten flyers uit met daarin meer info omtrent hun vraag voor een schoolstraat. “Voer je dat concept in, dan is gemotoriseerd verkeer gedurende een half uurtje niet toegelaten. Meestal is dat aan het begin of eind van een schooldag”, zegt voorzitter Kevin Verhoyen. “Wie toch met de wagen komt, kan iets verder parkeren en te voet tot aan de schoolpoort komen. We willen van de Stationsstraat graag een schoolstraat maken, maar vinden voorlopig geen gehoor bij de gemeente. Ook de schooldirectie is voorstander, maar het mag niet baten. Dat vinden wij als ouderraad een gemiste kans. We vinden dater op z’n minst een proefopstelling moet komen om dit uit te testen. Blijkt dit toch niet de beste methode, dan leggen we ons daar bij neer, maar we willen het wel uitgetest zien.”

Fietscirculatieplan

Mobiliteitsschepen Bernard Fonteyne (CD&V) begrijpt de grieven van de ouderraad, maar wil geen overhaaste beslissingen nemen. “Intercommunale Leiedal stelt binnenkort een fietscirculatieplan voor onze gemeente voor en alle betrokkenen zullen daarbij inspraak krijgen”, zegt hij. “Dat plan gaat breder, maar omvat ook de schoolomgeving. Als daaruit blijkt dat een schoolstraat wel een goed idee is, dan sluiten we dat niet uit. Als je het mij op vandaag vraagt, dan denk ik dat zo’n schoolstraat echter heel moeilijk te implementeren is. De Stationsstraat is een drukke verbindingsweg en als je die afsluit ontstaan er mogelijk opstoppingen en dat kan de bedoeling niet zijn. Eens het plan er is kunnen we hier verder over debatteren.”

De gemeente plaatste enkele maanden geleden wel al gele markeringen om de zone 30 aan de school beter te accentueren, een project op dat Vlaamse subsidies kon rekenen.