Oude sporthal heeft nieuw dak, gedaan met waterlekken dus Valentijn Dumoulein

15 juli 2019

12u10

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Lendelede Het dak van de oude sporthal aan Steuren Ambacht is de voorbije weken helemaal vernieuwd. Dat was nodig, want er waren enkele waterlekken ontstaan die anders schade aan de sportvloer zouden aanrichten.

De oude sporthal dateert van 1977. De renovatie van het dak komt dus niet uit de lucht gevallen. “De opknapwerken stonden al langer op het programma, maar we hebben gewacht tot de zomerperiode om die uit te voeren omdat we dan weinig tot geen sportverenigingen hinder bezorgden”, vertelt burgemeester Carine Dewaele (CD&V). “Naast de vernieuwing van het dak, die ondertussen achter de rug is, hebben we ook de tijd genomen om nieuwe isolatie aan te brengen en de verlichting te vernieuwen. Tijdens de werken werd de sportvloer goed beveiligd zodat er geen schade kon zijn. In die eerste periode van de werken heeft het immers goed geregend, maar door die beveiliging is alles veilig gebleven.”

Er volgen nu nog enkele kleinere afwerkingen, waaronder elektriciteits- en ventilatiewerken. Die moeten tegen begin augustus achter de rug zijn.