Oppositie kritisch voor restauratie Sint-Antoniuskapel: “Meerkost van liefst 75 procent” Valentijn Dumoulein

22 november 2019

15u34 0 Lendelede De restauratie van de Sint-Antoniuskapel op de hoek van de Sint-Antonius- en Mellestraat laat een zure nasmaak na bij oppositiepartijen N-VA en Trots op Lendlee. Zij hekelen dat het project veel meer kost dan aanvankelijk geraamd.

De kapel in kwestie dateert uit 1887 en is gebouwd door de voormalige pastoor van Sint-Katharina. Het gebedshuisje was al langere tijd in slechte staat en de gemeente besloot een poos terug tot renovatie over te gaan. “Toen is een offerte van 14.890 euro opgemaakt, legt N-VA-raadslid Marnic Vandenbroucke uit. “Nu ligt hier een extra kost van 11.062 euro voor. Met BTW erbij komen we zo op een totaalbedrag van 28.137 euro, een meerkost van liefst 75 procent. We hebben begrip dat er een extra kostprijs voor een dergelijk karwei kan zijn, maar hier kost de eindafrekening bijna het dubbele omwille van nieuwe arduinstukken die aanvankelijk niet in de offerte stonden. Zoiets kunnen we niet aanvaarden. Dit is geen ernstig bestuur. Francis Bonte (Trots op Lendlee) sloot zich daar bij aan. “Wij pleiten bij dergelijke projecten voor een striktere opvolging. ‘Bezint eer ge begint’ moet daarbij het motto zijn”, meent hij.

“Niet ongebruikelijk in de bouwsector”

Patrimoniumschepen Rudy Rommens (CD&V) nuanceert. “We trachten als een goede huisvader ons patrimonium in ere te houden”, zegt hij. “Tijdens de werken bleek dat er een aantal extra zaken moesten vervangen worden, wat tot die meerkost leidde. Iedereen die in de bouwsector zit, weet dat zoiets niet ongebruikelijk is. Wie verbouwingen doet stelt ook maar gaandeweg zaken vast. Als je iets doet, moet je het goed doen, ook als daar extra kosten blijken aan vast te hangen. Onze gemeente verdient een mooi gerestaureerde kapel. Moesten een architect of studiebureau aangesteld hebben gingen de kosten nog hoger geweest zijn.”

N-VA wees de gemeente nog op een fout in de eindfactuur – een misrekening van de BTW – waardoor ze 500 euro duurder uitvalt. “Bewust of onbewust gemaakt, dat laat ik in het midden, maar het gaat in elk geval om een fout”, meent Marnic. De gemeente besloot daarop het punt een maand uit te stellen om de fout uit te vlooien.