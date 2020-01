Ophaalrondes afval wijzigen in februari Valentijn Dumoulein

27 januari 2020

14u09 0 Lendelede Afvalintercommunale IVIO start op 1 februari met een reeks nieuwe ophaalrondes voor het afval in verschillende gemeentes. Nieuwe straten, gewijzigde verkeerssituaties en optimalisaties van de rondes leiden tot de herschikking. De veranderingen zijn niet in alle gemeentes even drastisch, maar in Lendelede geldt er vanaf februari een volledig andere weekdag waarop het afval opgehaald wordt.

Daar zal het huisvuil voortaan op vrijdag in plaats van woensdag worden opgehaald. De maatregel gaat pas vanaf 1 februari in. Afval buiten plaatsen mag de dag voor de ophaling vanaf 20 uur en ten laatste voor 6 uur de dag zelf.

Wie tegen eind deze maand geen nieuwe ophaalkalender in de brievenbus heeft gekregen of een verkeerde ontving, kan contact opnemen met de milieudienst van je gemeente of IVIO voor een nieuwe kalender. De kalender en wijzigingen zijn ook beschikbaar via de Recycle-app op smartphone, maar ook via http://www.ivio.be/nl/afval-ophaling/ophaalkalender.