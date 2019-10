Ontwerp uit Lendelede is te zien op Kortrijk Creativity Week Joyce Mesdag

23 oktober 2019

21u02 0

Vanaf morgen tot zondag 27 oktober kan je op Kortrijk Weide terecht voor kunstige tentoonstellingen, installaties, events en masterclasses in het kader van de Kortrijk Creativity Week, het voormalige ‘Week van het Ontwerpen’. “Het thema van de Kortrijk Creativity Week? ‘The Next Generation’”, zegt Lisa Declercq van Designregio Kortrijk. “We geven nieuw talent de kans om hun creativiteit in al haar facetten en over verschillende domeinen heen te tonen aan het ruime publiek.”

Lendelede Een van de ontwerpers die er hun werk mogen tonen is Isabel Vervaque uit Lendelede.

Met haar bedrijf Lodelu verkoopt ze speelgoed aan scholen en kinderdagverblijven. Ze heeft net de opleiding ‘Vormgever van kleine maakseries’ aan Syntra en Howest afgerond, en voor haar eindwerk maakte ze een prototype van een speelse bloembak die scholen kunnen gebruiken om hun speelplaats groener te maken, zonder daarvoor zware werken te moeten investeren. “Het is iets dat ik vaak hoor als ik in contact kom met scholen die speelgoed van mij aankopen. Hun speelplaats kan wel wat groen gebruiken, maar een herinrichting is te duur, of de speelplaat is gewoon te klein om er een heel stuk van te reserveren voor een groene invulling. “Daarom heb ik deze speelse bloembak ontworpen, in de vorm van een olifant. Je kan ze in elkaar haken, en je kan er op zitten, ideaal dus om als losse elementen op een speelplaats te zetten. En de bloembakken zijn bestaan uit gerecycleerd plastic.”