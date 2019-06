Onmiddellijk rijverbod met drie maanden verlengd na dodelijk ongeval op Rijksweg: “je bent een gevaar op de weg” LSI

13 juni 2019

18u57

Bron: LSI 0 Lendelede De 50-jarige automobilist uit Lendelede die op zondagavond 2 juni langs de Rijksweg (N36) in Lendelede een verkeersongeval veroorzaakte waarbij motorrijder Jean-Pierre Meyfroidt (56) uit Desselgem (Waregem) om het leven kwam, mag ook de komende drie maanden niet met de wagen rijden. In een vrij uitzonderlijke procedure besliste de Kortrijkse politierechter donderdag om de onmiddellijk intrekking van zijn rijbewijs van 15 dagen met 3 maanden te verlengen.

Thijs D. reed die fatale zondagavond iets voor 22u met zijn Mercedes van Kuurne richting Lendelede. Aan hoge snelheid en over een volle witte lijn voerde hij een inhaalmanoeuvre uit en greep de motorrijder die uit de andere richting wél reglementair aan het inhalen was. Uit het eerste verslag van de aangestelde parketdeskundige is ondertussen gebleken dat Thijs D. na restaurantbezoek 1,42 promille alcohol in het bloed had. Hij werd vroeger al vier keer eerder veroordeeld voor alcoholintoxicatie achter het stuur en liep in totaal al 8 veroordelingen voor verkeersinbreuken op. “Je bent een gevaar op de weg. Ter bescherming van de maatschappij vraag ik een verlenging van het onmiddellijke rijverbod met 3 maanden”, aldus de openbare aanklager.

De advocate van Thijs D. verzette zich tegen die maatregel. “Hij is erg onder de indruk van het ongeval en dronk sindsdien nog geen druppel alcohol”, pleitte ze. “Hij heeft geen alcoholprobleem maar is een sociale drinker die moeilijk aan de groepsdruk kan weerstaan bij uitjes. Sinds het ongeval zit hij thuis met een depressie maar dat zal niet lang kunnen blijven duren. Een verlenging van het rijverbod zet zijn job als chauffeur bij een bakkerij op de helling.”

“Je hebt geen lessen getrokken uit je vorige veroordelingen”, vond politierechter Heidi Vanhessche. “Je bent wel degelijk een gevaar op de weg. Je veroorzaakte al eens een ongeval met gewonden, nu is een dode gevallen. Uit voorzorg en voor de verkeersveiligheid verleng ik de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs met 3 maanden.” Later zal Thijs D. zich voor de politierechter voor het dodelijke ongeval moeten verantwoorden.