Omleiding door werken op hoek Kuurnse- en Nieuwstraat Valentijn Dumoulein

18 februari 2020

Begin deze week is er gestart met de bouw van gezinswoningen op de hoek van de Nieuw- en Kuurnsestraat. Hierdoor zal er een gewijzigde verkeerssituatie zijn. Verkeer dat uit de Kuurnsestraat komt, wordt toegelaten, verkeer met herkomst Stationsstraat moet omrijden via de Dahliastraat. Plaatselijk verkeer is toegelaten. Dit tot uiterlijk 30 april 2020.