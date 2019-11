Noord-Zuidraad organiseert pannenkoekenfestijn Valentijn Dumoulein

19 november 2019

12u30 0 Lendelede De Noordzuid-raad bakt op zondag 24 november vanaf 14 uur al voor de elfde keer pannenkoeken voor het goede doel. Plaats van afspraak is gemeenschapscentrum Den Tap in de Pastoor de Beirstraat.

Met het eetfestijn wil de Noord-Zuidraad de Lendeledenaar op de hoogte houden van welke sociale projecten ze in zuiderse landen steunen. “Iedereen is welkom om een pannenkoek mee te smullen als steun”, zegt secretaris Delphine Martin. “Goed om weten is dat iedereen zich mag wagen aan een spelletje bingo, waarmee mooie prijzen te winnen zijn. Met dank aan onze lokale sponsors.”

Kaarten zijn te verkrijgen in de bibliotheek, het gemeentehuis en bij de leden van de Noord-Zuidraad en noordzuidraad@lendelede.be.