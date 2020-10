Negen verdachten blijven in de cel voor “grootste drugslabo dat ooit in België werd opgerold” Siebe De Voogt

09 oktober 2020

09 oktober 2020

16u18 1 Lendelede Negen verdachten blijven een maand langer in de cel voor hun betrokkenheid bij het drugslabo dat vorige maand werd opgerold in Lendelede. Dat heeft de Brugse raadkamer beslist. Het lab zou het grootste zijn dat ooit werd opgerold in België.

De inval in de oude varkensstal langs de Heirweg in Lendelede vond plaats in het kader van een onderzoek van het Brugse gerecht dat anderhalf jaar geleden van start ging. De politie kreeg vorig jaar info dat een oude bekende opnieuw bezig was met drugs. Philippe P. (48) uit Oudenburg kreeg drie jaar geleden nog vier jaar effectief in een dossier rond een opgerolde cannabisplantage in Ledegem. Speurders beslisten meteen om z'n gsm af te luisteren.

“Grootste ooit”

Langzaamaan slaagde het gerecht erin een bende in kaart te brengen, waarbij Philippe P. betrokken zou zijn geweest. Tijdens het onderzoek kregen de speurders de varkensstal in Lendelede in het vizier. Op 8 september vielen ze binnen in het gebouw. Ze troffen er producten aan, waarmee naar verluidt zo'n 2 ton aan drugs konden geproduceerd worden. Het drugslabo werd door het NICC (het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, red.) dan ook het grootste genoemd “dat ooit in België werd opgerold”.

In en rond de loods konden de speurders vier verdachten arresteren. Ook de eigenaar van de stal, die naast het pand woont, werd opgepakt. Stefaan C. (47) ontkende ook maar iets te maken te hebben met de productie van drugs. Volgens zijn advocaat verhuurde C. de loods aan een man die hem vertelde het gebouw te willen huren om er goederen te verpakken. Een vijfde verdachte nam bij de inval de vlucht. Hij hield zich schuil in één van de maïsvelden in de buurt en kon uiteindelijk na een klopjacht, waarbij ook een helikopter en drone werden ingezet, gearresteerd worden. Buiten Lendelede werden Philippe P. en z'n vrouw Véronique D. (53) in de boeien geslagen. Samen met het koppel vloog ook een 51-jarige Oostendenaar achter de tralies. De naam van Charles K. duikt onder meer ook op in een dossier rond internationale drugssmokkel. Vrijdagmorgen verschenen in totaal opnieuw negen verdachten voor de raadkamer in Brugge. Die verlengde hun aanhouding met een maand.