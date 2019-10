Natuurloop ambitieus: samen 563 (!) km in het Patrijzenbos joggen Valentijn Dumoulein

16 oktober 2019

13u01 0 Lendelede De sportdienst van Lendelede organiseert nu zondag 29 oktober van 9 tot 10 uur zijn vierde editie van de Natuurloop. Iedereen is welkom om een gezamenlijk doel te bereiken; meer dan 350 miles (563 kilometer) lopen.

Sporten is gezond en vertoeven in de natuur ook. Daarom combineert de sportdienst beide al voor de vierde keer in een Natuurloop. “Vorig jaar slaagden alle deelnemers er in om 350 miles te noteren en dus is de doelstelling dit jaar om dat record te verbeteren”, vertelt Hanne Deltour van de sportdienst. “Omdat we voldoende sportdranken en -koeken willen voorzien is inschrijven verplicht. Deelnemen is gratis. Verzamelen gebeurt om 8.45 uur op de site van Hoeve Vercaemer in de Kuurnsestraat 64. Zowel joggers als wandelaars zijn welkom.”

Lopen gebeurt op een parcours van 1 kilometer. Elk legt op zijn eigen tempo een afstand naar keuze af. Inschrijven kan via sportpromotie@lendelede.be.