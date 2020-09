Na inval in drugslabo in oude varkensstal: al acht mensen aangehouden VHS

09 september 2020

18u55 6 Lendelede De onderzoeksrechter in Brugge heeft acht mensen aangehouden na een reeks huiszoekingen in een grootschalig onderzoek naar de productie en verkoop van verdovende middelen. De onderzoeksrechter in Brugge heeft acht mensen aangehouden na een reeks huiszoekingen in een grootschalig onderzoek naar de productie en verkoop van verdovende middelen. Eén van de huiszoekingen vond plaats op een hoeve in Lendelede op de grens met Ingelmunster, waar een synthetisch drugslab was ingericht. De eigenaar van de hoeve ontkent elke betrokkenheid.

De inval ging niet onopgemerkt voorbij, omdat er twee uur lang jacht werd gemaakt op een man die bij het zien van de politie gevlucht was van de hoeve langs de Heirweg. De buurt stond lange tijd op stelten. De gevluchte man, vermoedelijk iemand die tewerkgesteld was in het synthetisch drugslab dat op de hoeve werd aangetroffen in een oude varkensstal, kon uiteindelijk gevat worden aan de rand van een bosje. In Lendelede werden ook nog vier anderen opgepakt. Eén van hen is Stefaan C. (47), de eigenaar van de hoeve. Op andere plaatsen kliste de politie nog eens minstens drie verdachten. De onderzoeksrechter liet acht mensen aanhouden. Vrijdag verschijnen ze voor de raadkamer die moet beslissen of ze langer in de cel moeten blijven. Die kans is bijzonder groot.

“Ik wist van niks”

Eén van de mensen die in de cel zitten is Stefaan C. (47), de eigenaar van de hoeve langs de Heirweg in Lendelede. Hij beweert niet te weten wat zich in de oude varkensstal afspeelde. “Mijn cliënt, die erg onder de indruk is van de gebeurtenissen, heeft een loods verhuurd maar was niet op de hoogte van de activiteiten van de huurder”, zegt zijn advocaat, Kim Devoldere. “Dat kan perfect. De huur werd normaal betaald en als verhuurder had hij niet het recht de loods nog langer te betreden. Hij ontkent dan ook elke betrokkenheid.” De huurder vertelde Stefaan C. dat hij de voormalige varkensstal zou gebruiken om er goederen in te verpakken.