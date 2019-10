N-VA wil goedkoper zwemtarief voor Lendeledenaars in Izegems zwembad Valentijn Dumoulein

13u15 0 Lendelede Sinds deze zomer zijn de toegangstickets voor het Izegemse (openlucht)zwembad duurder geworden. Inwoners uit buurgemeentes die geen samenwerkingsverband met Izegem hebben betalen voortaan tien in plaats van zes euro. Oppositiepartij N-VA hekelt dat en dringt aan om ook een samenwerking op te starten.

“Izegemnaars betalen slechts 5 euro, net als inwoners van Roeselare, Hooglede, Staden, Ledegem en Meulebeke”, vertelt N-VA-raadslid Kurt Vansteenkiste. “Omdat die gemeentes in een samenwerkingsverband met Izegem hebben. “Voert de gemeente momenteel gesprekken met buurgemeentes om een dergelijke samenwerking op te starten?” Burgemeester Carine Dewaele (CD&V) zegt dat er op vandaag geen contact is tussen de gemeentes omtrent de kwestie. “Maar als de vraag komt, gaan we dit zeker onderzoeken. Al is het zo dat er ook Lendeledenaren naar de zwembaden van Heule en Kortrijk trekken. Met welke gemeente moeten we dan samenwerken? Bovendien: moet je dit dan ook doortrekken naar andere sporttakken en -clubs? Want als je voor de één iets doet, zal de ander zich achtergestoken voelen. Dit is dan ook geen gemakkelijke kwestie.”

De ticketprijs in het zwembad van Izegem verhoogde om de kost van de extra veiligheidsmaatregelen te betalen. Die kwamen er nadat Noord-Franse jongeren vorig jaar amok in het zwembad maakten. Sindsdien is er camerabewaking en was er deze zomer toegangscontrole door een extern veiligheidsbedrijf.