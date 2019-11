N-VA wil European Disability Card in Lendelede invoeren Valentijn Dumoulein

25 november 2019

16u33 0 Lendelede Oppositiepartij N-VA heeft op de gemeenteraad voorgesteld de European Disability Card in te voeren. Die geldt als bewijsstuk voor personen met een beperking. Met de kaart komen ze in aanmerking voor specifieke toegangstarieven of andere voordelen op vlak van cultuur, vrije tijd en sport.

“In het verleden stonden inwoners van Lendelede met een beperking soms in de kou wanneer ze bij het aanbieden van een leuke activiteit hun handicap niet op papier konden ‘bewijzen”, zegt fractieleidster Gudrun Debrabandere van N-VA. “Hierdoor liepen ze onterecht toegangskortingen mis. De European Disability Card kan daar verandering in brengen.”

De gemeenteraad is het voorstel genegen, maar wil eerst terugkoppelen naar de verschillende adviesraden. Ze willen daar vragen of er bereidheid is korting voor activiteiten toe te kennen. De stemming over het voorstel is daardoor met een maand uitgesteld.