N-VA: “Te veel afval in slib dat na opruiming grachten in weide belandt” Valentijn Dumoulein

09 oktober 2019

11u33 0 Lendelede Oppositiepartij N-VA is kritisch voor de manier waarop in de gemeente de grachten geruimd worden. “Gebeurt dit door de gemeentediensten, dan belandt het slib op het land of de weide en dat bevat nog veel afval en zwerfvuil”, hekelt Gudrun Debrabandere (N-VA). “Landbouwers en hun organisaties spreken ons over die werkwijze aan.”

“Wanneer dit in de magen van dieren terecht komt, dan kennen we daar de fatale gevolgen van. Daarom zou ik willen weten hoe de opsplitsing verloopt van wie de grachten reinigt en of het niet beter zou zijn dat het slib dat de gemeentediensten verwijderen naar een slibverwerkingsinstallatie gaat? Kan de zwerfvuilactie bijvoorbeeld ook niet gepland worden net voor het reinigen van die grachten?”

Vier instanties

Burgemeester Carine Dewaele (CD&V) verduidelijkt: “Niet twee, maar vier instanties ruimen de grachten. Het hangt er van af om welke weg het telkens gaat. Het Vlaams Gewest doet dat langs de Rijksweg, maar voert nooit slib weg. De provincie schept de waterwegen uit en gooit het slib op het land. Fluvius, eigenaar van de riolering, laat elke twee jaar enkele grachten machinaal ruimen en het slib afvoeren door een onderaannemer. De gemeente maakt evenwel goede afspreken met landbouwers en op hun vraag bekijken we hoe we hun grachten kunnen ruimen. De zwerfvuilactie heeft een vaste datum in het voorjaar en ook die werpt zijn vruchten af, dus dat systeem zit wat ons betreft goed.”