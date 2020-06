N-VA opnieuw in de clinch met CD&V over coronacrisis: “Bloemetjes en mondmaskers betalen de rekeningen niet” Valentijn Dumoulein

05 juni 2020

17u17 0 Lendelede Op de gemeenteraad bleek de aanpak van de coronacrisis opnieuw een splijtzwam tussen oppositiepartij N-VA en de CD&V-meerderheid. N-VA vindt dat het gemeentebestuur te lang talmt met concrete economische steunmaatregelen aan te kondigen.

Burgemeester Carine Dewaele somde op de raad een reeks maatregelen op die de gemeente reeds nam en ze kondigde ook een corona-relancewerkgroep aan die op 18 juni een eerste keer samenkomt. “We bleven echter op onze honger zitten wat betreft concrete economische maatregelen”, zegt Marnic Vandenbroucke. “Bloemetjes en mondmaskers gaan geen rekeningen betalen. De bevolking verwacht een concrete aanpak. Er beweegt opnieuw niets. Er zijn geen ideeën en er is geen daadkracht. Leg dat maar uit aan een ondernemer die verplicht moest sluiten en daardoor niets van inkomsten kreeg.”

“Helpen met relance kan pas later”

Raadsvoorzitter Pedro Ketels verwees naar een plan van tien pagina’s waarin een reeks maatregelen opgesomd staan. “Maar handelaars helpen met de relance kan pas als de crisis voorbij is”, meent hij. “Velen zullen vooral volgend jaar daar de gevolgen van voelen. Waar nodig kunnen we nu al hulp bieden. Zo zaten we recent samen met de Lendeleedse horeca om te kijken wat we voor hen kunnen doen bij de heropening.”

Francis Bonte (Trots op Lendlee) probeerde nog te sussen. “We moeten onze energie boven de partijgrenzen heen gebruiken om de gevolgen van de crisis zoveel mogelijk te beperken. Financiënschepen Rudy Rommens besloot met de uitspraak dat de coronamaatregelen de gemeente nog veel geld gaan kosten terwijl ook de inkomsten heel wat gaan dalen.”