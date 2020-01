Mountainbikeroute nu ook op gsm verkrijgbaar VDI

16 januari 2020

12u25 0 Lendelede De Lendeleedse mountainbikeroute, ook wel de Baeckelandtroute genoemd, is voortaan ook via smartphone te raadplegen.

De route start en eindigt aan de sporthal. De totale lengte is 21 kilometer, waaronder 35 procent onverhard. Er wordt nog gewerkt aan een uitbreiding. Via de lus van Lendelede is ook de zuidelijke lus van de route van Ingelmunster te bereiken. Als je wilt, kan je zo een omloop van 40 kilometer rijden.

Het mountainbikeparcours is voortaan ook om smartphone te verkrijgen door de QR-code op het document (dat via de website verkrijgbaar is) te scannen.