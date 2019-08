Mountainbike gestolen na Lendlee Koerse LSI

27 augustus 2019

14u10

Bron: LSI 0 Lendelede Na de dorpelingenwedstrijd Lendlee Koerse is maandagavond een mountainbike van het merk Specialized gestolen. De eigenaar hoopt dat een tip nog tot de vondst van de fiets kan leiden.

De zwart-rode mountainbike van toeschouwer Willy Maertens (70) uit Izegem was vastgeketend aan de fiets van zijn partner Myriam. “Aan de zijkant van de kerk maakten we de fietsen rond een paal vast”, aldus Willy. “Maar toen we rond 23u naar huis wilden terugkeren, merkte ik dat mijn tweewieler verdwenen was. De fiets van Myriam stond er wél nog.” “Een domper op de feestvreugde”, vond ook het organiserende comité dat op een zonovergoten topeditie met 84 deelnemers kon terugblikken. Wie iets gezien heeft of een tip heeft die deze diefstal kan ophelderen, kan bij de politie van de zone Vlas terecht. De fietsdiefstal is bij de politie gemeld. Ex-renner Christ Lefevere reed overigens als eerste over de streep.