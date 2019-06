Motorrijder komt om bij zware klap langs Rijksweg in Lendelede LSI

03 juni 2019

01u58

Bron: LSI 3 Lendelede Langs de Rijksweg (N36) in Lendelede is zondagavond iets voor tienen een motorrijder om het leven gekomen. De motorrijder kwam in aanrijding met een Mercedes die uit de richting van Harelbeke kwam.

Over de precieze omstandigheden van de aanrijding is nog geen duidelijkheid. De Mercedes ging alvast aan het tollen, zorgde voor een meterslang remspoor en kwam met de neus in de omgekeerde richting tot stilstand. De rechterflank van de wagen was zwaar beschadigd en de rechtervoordeur werd door de klap volledig van de wagen losgerukt. Over tientallen meters lag het wegdek met brokstukken bezaaid.

Op slag dood

De motorrijder belandde met zijn motor aan de overkant van de weg in de berm en was op slag dood. De gewestweg tussen Izegem en Kuurne bleef plaatselijk tot twee uur 's nachts voor alle verkeer afgesloten tussen de Hulstemolenstraat en de Manpadstraat. Een verkeersdeskundige onderzocht in opdracht van het parket de precieze omstandigheden.