Motorcrosskampioen mag tien dagen niet rijden wegens overdreven snelheid

08 juni 2020

17u34 1

Steve Ramon (40), de laatste Belgische wereldkampioen motorcross in de MX1-klasse, heeft van de politierechter in Kortrijk een rijverbod van tien dagen en een boete van bijna 500 euro gekregen. Ramon werd vorig jaar op 28 september geflitst toen hij langs de Rijksweg in Lendelede 125 kilometer per uur reed in een zone 70. De motorcrosser uit Jabbeke betwist de feiten niet. “Hij is nog altijd sporter en begeleidt een jong talent”, klonk het bij zijn advocaat. “Daarnaast helpt hij ook in het bouwbedrijf van zijn vader. Eén en ander maakt dat hij veel de baan op moet.” Omdat Steve Ramon een blanco strafregister heeft, velde de rechter een vrij mild vonnis.