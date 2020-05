Mondmaskers voor Lendeleedse bevolking tegen midden mei verwacht Valentijn Dumoulein

05 mei 2020

16u15 0 Lendelede Lendelede engageert zich, samen met veertien andere gemeentes uit de ruime regio, om herbruikbare mondmaskers aan zijn inwoners te leveren. Over het hele gebied worden in totaal 400.000 mondmaskers verdeeld. Voor Lendelede gaat het om 5.400 exemplaren.

“We kunnen de gratis mondmaskers, met filter, aanbieden door een samenwerking met de intercommunale Leiedal, hulpverleningszone Fluvia en de intercommunale voor welzijnsbeleid W13”, zegt burgemeester Carine Dewaele. “Normaal verwachten we de mondmaskers tegen half mei en dan kunnen we ze meteen verdelen. Alles ligt klaar om de bedeling via de brievenbus vlot te laten verlopen.” Daarnaast heeft Lendelede al 100 FFP2-maskers bij Fluvia en 24 exemplaren bij Vancanneyt aangekocht. “Daarvan stellen we er 104 ter beschikking aan dokters en thuisverplegers”, gaat de burgemeester verder. “Er zijn ook 180 mondmaskers gemaakt door plaatselijk naaister Ann Lannoo. Die zijn verdeeld over de eigen personeelsleden en vrijwilligers. De gemeente schonk haar ook vier niet bruikbare vlaggen om er mondmaskers van te maken.”

Binnenlandse Zaken heeft ook 2.900 chirurgische maskers bezorgd aan woonzorgcentrum Aksent. Nog eens 1.700 exemplaren zijn bij funeraria, kinesisten en thuisverplegers terecht gekomen. Via een schenking van serviceclub Rotary zijn er nog eens 650 chirurgische bij thuisverplegers terecht gekomen. Fluvia bracht er nog eens 290 voor hen, 60 voor kinesisten en 150 voor het gemeentepersoneel. Via een vrijwilliger van het Sociaal Huis zijn er ook 1.200 maskers verdeeld over zeven dokters en 650 naar het WZC.