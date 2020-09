Met ’t Brouwkotje heeft Lendelede opnieuw een bierproducent Valentijn Dumoulein

18 september 2020

16u19 0 Lendelede Van op straat kan je het niet zien, maar achter de gevel van een huis in de Kortrijksestraat bevindt zich een klein paradijs voor bierliefhebbers. Jorim Allegaert (27) heeft er met ’t Brouwkotje zijn eigen hobbybrouwerij, maar sinds kort ook een bedrijfje dat het bier commercialiseert. Samen met zijn vriendin Bieke Debyser (27) pakt hij het dus wat professioneler aan. Met Hill17 heeft hij al een eigen topbier en hij werkt volop aan nieuw gerstenat dat volgend jaar gelanceerd wordt.

Jorim is al jaren gepassioneerd door brouwen. “Eerst maakte ik thuis hobbybrouwsels, later kwam ik bij mijn toenmalige werkgever Brouwerij Omer Vander Ghinste met Ingelmunsternaar Steven Rommel in contact. Zo ontstond het idee om samen een bier te brouwen. We schaften ons in Italië kwaliteitsvolle brouwketels aan, waarmee we brouwsels van 100 liter kunnen maken. Die staan bij mij thuis in een kotje. Het was dus niet lang zoeken naar een naam”, glimlacht Jorim.

Rock40 en Hill17

“Ons eerste bier heette Rock40, en was een bruin bier met whiskytoetsen. Dat is ondertussen voorlopig niet verkrijgbaar, maar op termijn gaan we het terug brouwen. We zetten nu volop in op ons tweede bier Hill17. Het gaat om een bier van 8,5 % dat we brouwden in een grotere oplage van 1.000 liter bij brouwerij De Meester in Stasegem. De naam komt van een tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog die een paar jaar geleden in Wingene plaatsvond. We brouwden het bier op vraag van de lokale heemkring, maar bleven het nadien verder produceren. Sinds dit voorjaar focus ik me om het brouwproces, het creëren van nieuwe bierrecepten.”

Vriendin Bieke, in het dagelijks leven laborante in AZ Groeninge in Kortrijk, neemt de boekhouding en verkoop voor haar rekening. “We verkopen het bier via sociale media, maar ook aan drankcentrales en horecazaken. Zo kan je het in eigen streek al vinden in restaurants in Harelbeke, Lendelede en uiteraard in het restaurant van De Meester in Stasegem. De bedoeling is om gaandeweg op meer plaatsen aanwezig te zijn. We verkopen uiteraard ook aan particulieren, per zes flesjes of in een bak van 24.”

Voor volgend jaar zit er al een nieuw bier in de pijplijn. “Ik mik op een bier met een moutige smaak, maar niet te hoog in alcoholpercentage”, zegt Jorim. “Wellicht blijft het onder de 5 %. De bedoeling is om het volgende zomer te lanceren.”

Meer info op de Facebookpagina ’t Brouwkotje.