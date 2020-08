Man riskeert 24 maanden cel voor partnergeweld



Alexander Haezebrouck

14 augustus 2020

17u12 0 Lendelede Een 49-jarige man uit Lendelede riskeert een gevangenisstraf van 24 maanden voor partnergeweld. In april 2019 duwde hij zijn toenmalige partner tegen de douchewand en schopte hij haar. De man liep eerder al twaalf veroordelingen op voor opzettelijke slagen en verwondingen.

De man kreeg op 19 april ruzie met zijn toenmalige partner toen ze aan het poetsen waren in de badkamer. De stoppen sloegen door bij de man. Hij duwde haar tegen de douchewand en schopte haar. De dochter van de vrouw hoorde gestommel en ging kijken. Ze zag toen haar bebloede moeder liggen. Ze liep twee blauwe ogen, een barst in haar staartbeen en een verlamming aan haar wenkbrauw op. Twee dagen later diende de vrouw klacht in bij de politie en verbrak ze de relatie.

Dat kon de 49-jarige beklaagde maar moeilijk verkroppen. Op 23 november drong hij het appartement van de vrouw binnen via de dakgoot. Hij snauwde haar toen toe dat ze geen relatie met iemand anders mocht hebben, anders zou hij haar wel vinden.

De man drukte donderdag zijn spijt uit tegenover de rechter. “Ik ben erg onder de indruk van wat ik gedaan heb”, zei de man. “Spijt komt jammer genoeg altijd te laat.” Naast de celstraf riskeert hij ook een boete van achthonderd euro. Vonnis op 18 augustus.