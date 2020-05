Man rijdt 139 km/uur op Rijksweg in Lendelede, waar je 70 mag VHS

18 mei 2020

12u54 0 Lendelede De jongste politiecijfers bewijzen dat controleren op overdreven snelheid nodig blijft. In sommige gevallen worden hallucinante snelheden gehaald. Vooral de Rijksweg in Lendelede blijkt populair bij snelheidsduivels.

Verspreid over verschillende dagen hield de politie snelheidscontroles op diverse plaatsen in de zone Vlas. Dat was het geval in de Hoge Dreef in Heule, op de Gentsesteenweg in Kortrijk, op de Vijverhoek in Kuurne en op de Rijksweg in Lendelede. Op die gewestweg mag je maximum 70 kilometer per uur rijden. Tien procent hield zich daar niet aan. Eén iemand scheurde voorbij de flitscamera tegen liefst 139 kilometer per uur. Op de drie andere controleplaatsen geldt zone 50. Het grootst aantal overtredingen werd genoteerd in de Hoge Dreef in Heule, waar een kwart van de bestuurders te snel reed. Topsnelheid daar was 87 kilometer per uur. De politie stelt dat het overgrote deel van de weggebruikers de snelheidslimieten respecteert maar dat controles nodig blijven voor de hardleerse categorie van mensen die de regels aan hun laars lappen.