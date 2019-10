Man in witte bestelwagen gedraagt zich verdacht VHS

24 oktober 2019

17u43 0

Het buurtinformatienetwerk maakt melding van een man die zich verdacht gedraagt. Het gaat om de bestuurder van een kleine witte (oudere) bestelwagen. Hij is ongeveer 35 jaar, heeft een kortgeknipte baard en droeg een muts toen hij werd opgemerkt in de Heulsestraat en de Rozebeeksestraat in Lendelede. Wie het voertuig en/of de bestuurder opmerkt, wordt gevraagd om (indien mogelijk) de nummerplaat te noteren en de politie te bellen. Voor zover bekend, heeft de man in kwestie (nog) geen strafbare feiten gepleegd.