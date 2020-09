Man die aan de haal ging met unieke fles gin riskeert 3 maanden cel Alexander Haezebrouck

23 september 2020

18u41 1 Lendelede Een dief ging op 11 maart vorig jaar aan de haal met een unieke fles gin van maar liefst 299,95 euro in drankenhandel GinTonicStore in Lendelede. “Ze wisten welke fles ze moesten hebben”, vertelde de zaakvoerder tegen de rechter.

De man kwam die dag vlak voor sluitingstijd samen met zijn vriendin binnen in de winkel. Op camerabeelden is te zien hoe zij hem de peperdure fles aanduidde en hij iets later er met de fles vandoor ging. Het ging om een fles ‘Fifty Pounds Gin Cask at the Back’, een gin die zeven jaar rijpte in een oud sherryvat en waarvan slechts 500 flessen in de omloop zijn. Vandaar de dure prijs. “Het is een collector’s item dat ze wellicht gestolen hebben om snel door te verkopen”, vertelt de zaakvoerder. “Ondertussen is de kostprijs van de fles al zo’n 100 euro hoger geworden.” De politie kon de dief identificeren aan de hand van de beelden waarop de auto is te zien waarmee het koppel naar de winkel was gekomen. De auto stond op naam van de vader van de jongeman. “Maar de gelijkenissen van de foto’s van de zoon uit het rijksregister en de camerabeelden zijn treffend”, zei het openbaar ministerie. Dader Mikhail J. werd uitgenodigd voor verhoor, maar kwam nooit opdagen. Ook op de rechtbank was hij niet aanwezig voor zijn proces. “We zouden uiteraard graag het geld terugzien van die fles, maar ik vrees er voor”, zei de zaakvoerder. “Ze hadden zelfs het lef om dit jaar nog eens langs te komen. Maar onze winkel is volledig herschikt en dat schrikte hen wellicht af. Na 16 seconden vertrokken ze alweer.” De man riskeert een gevangenisstraf van 3 maanden een geldboete van 400 euro. Vonnis op 21 oktober.