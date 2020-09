Man (33) masturbeert in bestelwagen in zicht van wandelende vrouw Alexander Haezebrouck

23 september 2020

16u18 1 Lendelede Een 33-jarige man uit Polen moest zich woensdag op de rechtbank in Kortrijk veranwoorden omdat hij masturbeerde in zijn bestelwagen en dat deed in het zicht van een wandelende vrouw. “Hij reed haar voorbij om daarna ostentatief in het zicht van de vrouw te parkeren”, zei het openbaar ministerie.

De man reed de vrouw op 24 maart vorig jaar voorbij in de Heulsestraat in Lendelede. Daarna ging hij zich ostentatief met zijn neus in de richting van de vrouw parkeren. “Toen ze voorbij wandelde zag ze de man masturberen”, zei het openbaar ministerie. De politie kon de man identificeren. “Ik zat inderdaad in de wagen en mijn broek was open”, zei de Pool die zegt dat hij niet aan het masturberen was. De man werkt en verblijft al enkele jaren in België maar keert elke maand terug naar zijn gezin in Polen. Hij riskeert een gevangenisstraf van 3 maanden en een geldboete van 400 euro. Vonnis op 21 oktober.