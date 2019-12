Loszittend riooldeksel slaat gat in mazouttank vrachtwagen LSI

11 december 2019

15u32

Bron: LSI 0 Lendelede In de Rozebekestraat in Lendelede heeft een loszittend riooldeksel woensdagmiddag een gat in de mazouttank van een vrachtwagen geslagen. De politie, technische dienst van de gemeente en brandweer snelden ter plaatse om de nodige vaststellingen, herstellingen en opruimwerken uit te voeren.

Het is niet voor het eerst dat voertuigen in de buurt schade lijden. Eerder raakte al een voertuig beschadigd toen een put in het wegdek door werken voor de nutsaansluitingen van nieuwe woningen in de buurt niet adequaat afgedekt was. Er sneuvelden toen twee banden en twee velgen.