Lingerie Ohlala pakt coronacrisis creatief aan: brochures plukken van de waslijn Hans Verbeke

27 maart 2020

18u31 10 Lendelede Maggie’s slogan ‘blijf in uw kot!’ is niet aan de zaakvoerders van Ohlala besteed. Tenminste, toch niet letterlijk. “We komen juist wél uit ons kot”, zegt Lot Decock, “zij het dan online. Mensen kunnen ook onze brochures komen plukken van de waslijn aan onze lingeriezaak. Wie online bestelt, krijgt een uniek presentje. Makkelijk is het niet, maar op afstand proberen we een goeie service te leveren.”

Creatief denken en handelen, alleen op die manier slagen handelaars er in deze barre tijden in om hun klanten te blijven bedienen. De meisjes van Célideux en Katrien van kinderschoenenwinkel Kadee, beiden in Sint-Eloois-Winkel, laten zich op dat vlak niet kennen. Maar ook Lot Decock van de Lendeleedse lingeriezaak Ohlala doet haar duit in het zakje. “Bij de pakken blijven zitten, is niet de oplossing”, zegt ze.

Webshop boomt

“We merken dat onze webshop veel drukker bezocht wordt dan voor het uitbreken van de coronacrisis”, vertelt Lot. “Mijn man en ikzelf runnen de webshop vanuit de winkel. Mijn mama Bernadette en onze styliste Hermien geven ondersteuning via mail, telefoon en WhatsApp. Op die manier proberen we op afstand een even persoonlijke service te leveren als in de winkel. Het is aanpassen maar het werkt. Aan de gevel van onze winkel hangt trouwens een groot doek waarop met een knipoog te zien is dat we altijd ‘open’ zijn, online dan toch. En wie bestelt via het web, krijgt van ons een blik met vochtige doekjes, een gepast presentje in deze tijden.”

Filmpjes doen het

Ohlala kwam recent in het nieuws toen zaakvoerster Lot in een filmpje uitlegde hoe je van een BH in enkele stappen een fris en zelfs modieus mondmasker kan maken. Lot is overigens in nog meer filmpjes te zien, waar ze zelf in een mini-defilé de nieuwe collectie zomerkleedjes presenteert, onder het motto ‘Blijf in je kot. Check ons paskot’. “Het is onze manier om aan klantenbinding te doen en uiteraard ook te tonen wat we in huis hebben”, legt ze uit.

Aan de waslijn

Het coronavirus zet ook een rem op de verspreiding van de nieuwe catalogi. “Die zijn uitgerekend in deze periode vers van de pers en liggen normaal gezien beschikbaar in de winkel”, vertelt Lot. “Maar nu kan dat natuurlijk niet. Daarom hebben we aan onze poort een waslijn gemaakt waar we met de regelmaat van de klok onze catalogi vasthangen. Wie wil, mag komen plukken. En het werkt. Om de haverklap mag ik een verse voorraad tussen de wasknijpers steken. Het helpt om ons aanbod kenbaar te maken bij de (potentiële) klant, al beseffen we ook wel dat we nooit dezelfde omzet kunnen halen in het geval de klanten fysiek bij ons over de vloer komen. Maar het doet deugd om, zij het met een tijdelijk afgeslankt team, bezig te kunnen blijven en mensen op hun wenken te kunnen bedienen.”