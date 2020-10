Lendeleedse zusters getuigen vanavond in ‘Durf te vragen’ Valentijn Dumoulein

06 oktober 2020

16u00 0 Lendelede Dinsdagavond duikt presentatrice Siska Schoeters voor haar programma ‘Durf te vragen’ onder in de wereld van de kloosterzusters. Ze stelt er de vragen waar iedereen het antwoord op wil weten. Enkele dames die aan het programma op één mee werkten zijn kloosterzusters uit Lendelede.

In het programma krijgen we het antwoord op vragen als ‘Waarom dragen jullie een habijt en kapje’? en ‘Is het waar dat jullie de wereld kunnen redden door te bidden,’ Siska Schoeters trekt onder andere naar de Trappistinen in Bocholt en volgt er 24 uur lang hoe zij leven. Enkele andere zusters die er getuigen zij die van de Congregatie van de Heilige Vincentius à Paolo van Lendelede. Eén van hen is de Rwandese zuster Lebia Mukasensiyo, die als verantwoordelijke in het klooster werkt. Ze helpt er de zusters van hogere leeftijd, maar coördineert ook de administratieve werken van het klooster in België en de stichting Rwanda. Ook een andere zuster uit het klooster schuift vanavond bij haar aan om mee vragen over het kloosterleven te beantwoorden. Zuster Lebia werkte eerder ook al mee aan het boek ‘Zusters’, dat portretten van een tiental zusters uit onze regio bundelt.

‘Durf te vragen’ is vanavond om 20.36 uur op één te zien.