Lendeleedse horecazaken mogen voortaan vroeger op het jaar terrassen buiten zetten Valentijn Dumoulein

06 maart 2020

13u06 0 Lendelede De gemeenteraad heeft een reglement goedgekeurd dat toelaat terrassen van horecazaken al wat vroeger op het jaar buiten mogen te zetten. Ze mogen ook wat later blijven staan.

Het weer is er alvast nog niet naar, maar het nieuwe reglement laat voortaan wel toe dat horecazaken vanaf 15 februari hun terrassen mogen buiten zetten. Vroeger was dat pas vanaf 1 april. De terrassen mogen vanaf nu ook tot 15 november blijven staan, terwijl dat eerder nog 31 oktober was. Iets meer terrasjespret in Lendelede, maar nu is het vooral wachten op de lente voor we er optimaal van kunnen genieten.